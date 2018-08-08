В Семикаракорске открылся сырзавод после реконструкции





В Семикаракорске состоялось торжественное открытие цехов и участков сыродельного завода после реконструкции и расширения производственных мощностей.



ОАО «Сыродельный завод «Семикаракорский» был открыт еще в 1969. Предприятие занимается производством твердых и плавленных сыров, сливочного масла и спредов, а также сухой диминерализованной сыровотки. В декабре 2017 года предприятие временно закрылось на модернизацию оборудования. Реконструкция завода длилась более полугода.

По словам директора по развитию ООО «Группа компаний «Фудлэнд» (стратегический инвестор предприятия) Андрея Дахновича, инвестиции на модернизацию составили более 500 миллионов рублей, что позволило закупить новое оборудование, увеличение мощности переработки молока и автоматизацию производства сыра. По его словам, реконструкция на этом не закончится. На сегодняшний день ведутся работы по строительству складского комплекса на 2,5 тысячи тонн единовременного хранения сыров, первая очередь которого планируется к ведению в эксплуатацию до 2019 года.







В ходе встречи было отмечено, что федеральные и областные власти материально поддерживают предприятие. Так, господдержка сырзавода «Семикаракорский» за 2016-2018 годы составила порядка 60 млн рублей. Предприятие способствует пополнения бюджета в Ростовской области. За прошлый год завод выплатил 138 млн рублей налогов, за первое полугодие текущего – 92 млн рублей.



В 2017 году сыродельный завод произвел более 11,5 тысячи тонн сыров (рост по сравнению с 2016 годом в 1,4 раза), 5,4 тысячи тонн сухой сыворотки (рост на 35%), тысячу тонн сливочного масла (рост в 1,7 раза).







На торжественном открытии присутствовал первый заместитель Губернатора области Виктор Гончаров. Он отметил, что на сегодняшний день предприятие обеспечивает работой 560 жителей города и района. Благодаря обновлению оборудования завод настроен на автоматическое производство сыра, что помогает увеличить скорость изготовления продукта.

- Открытие нового предприятия имеет положительный социально-экономический эффект, - обратил внимание первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. - Это очень крупный работодатель для муниципального образования. Кроме того, сегодня семикаракорский сырзавод выполняет важную задачу - 70 % закупаемого предприятием молока приобретается в личных подсобных хозяйствах. В результате модернизации мощности предприятия по переработке увеличились до 176 тысяч тонн молока в год, соответственно, сельхозтоваропроизводители Дона получают дополнительный стимул для наращивания объёмов производства молока, а потребители – качественный продукт донского производства.



В прошлом году сыродельный завод закупил 85 тыс. тонн сырья, 70-80% из которых поставили личные подсобные хозяйства региона. В 2018 году планируется закупить 100-110 тыс. тонн молока. Семикаракорский сырзавод осуществляет сбор молока в 26 районах Ростовской области, на территории которых размещено 90 охладительных установок.







По словам генерального директора сырзавода «Семикаракорский» Валерия Шевченко, изюминкой реконструкции предприятия стало не только увеличение мощности. Качественно изменилась система функционирования сыродельного завода. Появилась бактофуга, которая удаляет споровые микроорганизмы и бактерии из молока. В результате этого улучшилась гигиена и качество продукта.



Валерий Шевченко рассказал о новом специальном оборудовании, которое позволит увеличить объем переработки молока до 560 тонн в сутки. В 2017 году показатель был ниже — 440 тонн в сутки.

- В рамках реконструкции на предприятии заменены 8 сыродельных ванн емкостью по 10 тонн каждая на шесть сыроизготовителей по 15 тонн каждый производства компании Bertsch (Австрия), приобретено другое оборудование – в основном производства немецких фирм. Благодаря современным машинам на предприятии планируется автоматизировать технологии формования, прессования и фасовки сыров. Отладка новых машин будет продолжаться еще 2-3 месяца.- отметил генеральный директор.



Сыродельный завод «Семикаракорский» регулярно проходит систему сертификации и его продукция отмечена знаком качества «Сделано на Дону»