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В Ростовской области вблизи хутора нашли снаряды времён войны

В Ростовской области вблизи хутора нашли снаряды времён войны

В Куйбышевском районе Ростовской области нашли снаряды времён Великой Отечественной войны.

Боеприпасы обнаружили вблизи хутора Примиусского около часа дня 15 марта.
- Были обнаружены две мины диаметром 76 мм и 30 мм и один снаряд диаметром 76 мм, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

Спасатели направили заявку на уничтожение боеприпасов в Матвеево-Курганский военный комиссариат. На месте обнаружения приняты меры предосторожности до прибытия саперов.

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