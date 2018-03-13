В Ростовской области вблизи хутора нашли снаряды времён войны
В Куйбышевском районе Ростовской области нашли снаряды времён Великой Отечественной войны.
Боеприпасы обнаружили вблизи хутора Примиусского около часа дня 15 марта.
- Были обнаружены две мины диаметром 76 мм и 30 мм и один снаряд диаметром 76 мм, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.
Спасатели направили заявку на уничтожение боеприпасов в Матвеево-Курганский военный комиссариат. На месте обнаружения приняты меры предосторожности до прибытия саперов.