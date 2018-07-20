Авторизация

Регистрация


  • USD 63.49
  • EUR 73.93
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области снова объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области снова объявлено штормовое предупреждение
На Дону МЧС снова объявило штормовое предупреждение. По информации Гидрометцентра, в Ростовской области в ближайшие 1-3 часа ожидается комплекс метеорологических явлений. Местами в регионе до конца суток 22 июля, а также 23 и 24 июля прогнозируются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Порывы ветра могут достигать 20-22 м/с.

Жителей Ростовской области во время непогоды просят по возможности оставаться дома, во время грозы не следует купаться в водоемах, прятаться под деревьями, разговаривать на улице по телефону.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.