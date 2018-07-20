В Ростовской области снова объявлено штормовое предупреждение



На Дону МЧС снова объявило штормовое предупреждение. По информации Гидрометцентра, в Ростовской области в ближайшие 1-3 часа ожидается комплекс метеорологических явлений. Местами в регионе до конца суток 22 июля, а также 23 и 24 июля прогнозируются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Порывы ветра могут достигать 20-22 м/с.



Жителей Ростовской области во время непогоды просят по возможности оставаться дома, во время грозы не следует купаться в водоемах, прятаться под деревьями, разговаривать на улице по телефону.