Авторизация

Регистрация
  • USD 59.31
  • EUR 63.82
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В Ростовской области разыскивают девушку, пропавшую почти две недели назад

В Ростовской области разыскивают девушку, пропавшую почти две недели назад

В Ростовской области разыскивают 29-летнюю Александру Соловьеву. Она пропала в Азове 21 января.
- Девушка ушла из дома 21 января и до настоящего времени не вернулась,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В донском главке сообщили приметы пропавшей: на вид 25-27 лет, рост 175 сантиметров, прямые светлые волосы, серо-зеленые глаза, худощавое телосложение. Александра была одета в синюю куртку, черное платье и черные сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Александре Соловьевой или видел её, просят незамедлительно сообщить по телефонам в городе Азове: 8 (863-42) 7-14-20, 8 (999) 471-93-30 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!