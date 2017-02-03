В Ростовской области разыскивают девушку, пропавшую почти две недели назад





В Ростовской области разыскивают 29-летнюю Александру Соловьеву. Она пропала в Азове 21 января.

- Девушка ушла из дома 21 января и до настоящего времени не вернулась,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В донском главке сообщили приметы пропавшей: на вид 25-27 лет, рост 175 сантиметров, прямые светлые волосы, серо-зеленые глаза, худощавое телосложение. Александра была одета в синюю куртку, черное платье и черные сапоги.



Всех, кто обладает какой-либо информацией об Александре Соловьевой или видел её, просят незамедлительно сообщить по телефонам в городе Азове: 8 (863-42) 7-14-20, 8 (999) 471-93-30 или 02.