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В Ростовской области парень разыскивает маму после семи лет ссоры

В Ростовской области парень разыскивает маму после семи лет ссоры
В Ростовской области парень разыскивает маму после семи лет ссоры. Мама и сын поругались 31 декабря 2010 года, и с тех пор они не общаются и не знают ничего о судьбе друг друга.

Как рассказал 23-летний молодой человек по имени Борис DonDay.ru, он некоторое время проживал в детском доме. Когда мама, Инна Ключинская, все-таки смогла его забрать, то они часто ссорились. После одного из таких конфликтов молодой человек ушел из дома.

- У меня, кроме мамы, никого не осталось, - рассказал Борис. - К сожалению, ее фотографий у меня нет, да и через каких-то знакомых найти ее не получится. Знаю точно, что проживает она в одном из сел Аксайского района и 6 января ей исполнилось 40 лет.

Если кто-то обладает информацией об Инне Ключинской, просьба позвонить ее сыну по номеру: 8-950-843-58-37.

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