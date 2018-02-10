В Ростовской области ограничили движение на двух трассах



В Ростовской области ограничили движение на двух трассах. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.



В связи с неблагоприятными погодными условиями 12 февраля движение транспорта перекрыто на трассе «Котельниково – Песчанокопское» на участке от Песчанокопского до Сальска, а также на автодороге ««Ростов – Ставрополь» на участке от Песчанокопского до Егорлыка.



Госавтоинспекция рекомендует соблюдать дистанцию и безопасную скорость движения на дорогах. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги.



Пешеходам не рекомендуют отвлекаться на разговоры по телефону и стоять близко к проезжей части на остановке в ожидании общественного транспорта.