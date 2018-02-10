Авторизация

Регистрация


  • USD 58.17
  • EUR 71.39
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области ограничили движение на двух трассах

В Ростовской области ограничили движение на двух трассах
В Ростовской области ограничили движение на двух трассах. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 12 февраля движение транспорта перекрыто на трассе «Котельниково – Песчанокопское» на участке от Песчанокопского до Сальска, а также на автодороге ««Ростов – Ставрополь» на участке от Песчанокопского до Егорлыка.

Госавтоинспекция рекомендует соблюдать дистанцию и безопасную скорость движения на дорогах. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги.

Пешеходам не рекомендуют отвлекаться на разговоры по телефону и стоять близко к проезжей части на остановке в ожидании общественного транспорта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.