В Ростовской области на Самбекских высотах заложили сад Победы





Сад Победы заложили на территории строящегося народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Представители всех районов Донского края, а также молодежь из других городов приехали, чтобы посадить 194 саженца – 148 деревьев мелкопильчатой вишни и 48 яблонь Недзвецкого.



В посадке сада приняли участие представители студенческих строительных отрядов из 74 российских регионов, собравшихся на Всероссийский слет студенческих отрядов. Молодые парни и девушки из разных городов приехали впервые на донскую землю.

- Я приехала из Удмуртской Республики на Всероссийский слет студенческих отрядов, - поделилась Светлана Ложкина. – В рамках нашего визита в Ростовскую область нам посчастливилось принять участие в закладке сада Победы. Я впервые в своей жизни сажала дерево. Это непередаваемые чувства гордости за страну и тот подвиг, которые совершили наши прадеды.







В торжественной церемонии закладки сада также участвовали военные, депутаты и представители общественности. Перед началом мероприятия участники почтили память погибших во время Великой Отечественной, а также возложили гирлянду Славы к Вечному огню мемориала «Самбекские высоты».

- Донская земля была одной из тех, где дольше всего длился фронт – 691 день. С 1941-го по 1943 год на Миус-фронте велись изматывающие бои, эта земля была пропитана кровью защитников, - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Сад Победы станет памятью о тех бойцах, которые погибли за освобождение Дона. Пройдут годы, и вы, молодые люди, будете приходить сюда с детьми, будете рассказывать о той страшной войне и, надеюсь, никогда не забудете тех, кто принес нам Победу.







Губернатор отметил, что сейчас работа над возведением военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» находится в своей активной стадии и завершится весной 2020 года. На аллее Памяти будут высажены 12 видов сирени маршалов Победы. Через дорогу к комплексу построят безопасный пешеходный переход, чтобы любой желающий, проезжая мимо, мог остановиться и отдать дань памяти погибшим в той страшной войне.



Напомним, военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» будет размещен на площади более трех тысяч квадратных метров возле мемориального памятника 1943 года героям прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога в Неклиновском районе. Торжественное открытие комплекса приурочено к 75-летию Великой Победы - в 2020 году.