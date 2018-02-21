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В Ростовской области ищут молодую маму с полуторагодовалой дочкой

В Ростовской области ищут молодую маму с полуторагодовалой дочкой
В Ростовской области ищут молодую маму с полуторагодовалой дочкой. 22 февраля 20-летняя Лилия Мелешко забрала свою маленькую дочь и ушла из дома в Тацинском районе. Девушка не выходит на связь с близкими.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на вид дончанке - 25 лет, рост - 165 сантиметров, телосложение плотное, глаза карие, волосы темные. У виска родимое пятно.

- В день исчезновения на Лилии был зеленый свитер, зимняя олимпийка белого цвета с надписью, черные штаны и кроссовки коричневого цвета, - отметили в ведомстве.

Всех, кто видел или знает, где может находиться девушка, просят позвонить по телефонам: 2-11-38, 8-938-124-77-78 или по каналу «02».

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