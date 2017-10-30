В Ростовской области ищут 18-летнюю девушку



В Ростовской области ищут 18-летнюю девушку. О местонахождении Елены Незгуренко ничего не известно несколько дней. Дончанка 27 октября ушла из дома в Пролетарском районе и не вернулась обратно.



- На вид разыскиваемой - 17-18 лет, рост - 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, ниже плеч, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В день исчезновения была одета в синее платье, кожаную жилетку и черные балетки.



Всех, кто видел девушку, просят позвонить по номерам: 8 (863) 749-90-61, 8 (863) 749-95-65, 8-928-197-33-01 или 02 (с мобильного - 102).