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В Ростовской области археологи обнаружили захоронение изгоя

В Ростовской области археологи обнаружили захоронение изгоя
В Азове археологи обнаружили одиночное захоронение вдали от основного кладбища. В город 17 декабря пришла хорошая погода, и специалисты возобновили работы на улице Макаровского.

Здесь во время археологических исследований они обнаружили необычное погребение. Оно находится в значительном отдалении от основной части могильника.

- Загадкой являются такие захоронения, которые находятся в отдалении от остальных, - отмечает завотделом археологии Андрей Масловский. - Что-то в этих людях было неправильное, раз уж их похоронили не вместе с другими горожанами. По сути, скелет находится на границе средневекового кладбища.

Пока остаётся неизвестным, почему тело было предано земле отдельно от остальных. Возможно, причину удастся установить во время дальнейшего исследования.

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