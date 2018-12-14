В Ростовской области археологи обнаружили захоронение изгоя



В Азове археологи обнаружили одиночное захоронение вдали от основного кладбища. В город 17 декабря пришла хорошая погода, и специалисты возобновили работы на улице Макаровского.



Здесь во время археологических исследований они обнаружили необычное погребение. Оно находится в значительном отдалении от основной части могильника.



- Загадкой являются такие захоронения, которые находятся в отдалении от остальных, - отмечает завотделом археологии Андрей Масловский. - Что-то в этих людях было неправильное, раз уж их похоронили не вместе с другими горожанами. По сути, скелет находится на границе средневекового кладбища.



Пока остаётся неизвестным, почему тело было предано земле отдельно от остальных. Возможно, причину удастся установить во время дальнейшего исследования.