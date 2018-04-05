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В Ростовском зоопарке продлили режим работы

В Ростовском зоопарке продлили режим работы
Ростовский зоопарк перешёл на летний режим работы. График посещения продлён на два часа.

Уже на этих выходных гулять по зоосаду и смотреть на животных можно до 20 часов. Ежедневно донской зоопарк будет открывать свои двери для посетителей в 8 часов утра.

В субботу, 7 апреля, в зоопарке откроется носорожник. Ростовчане и гости города смогут увидеть белого носорога Теркеля, прибывшего в Ростов прошлой осенью из Израиля, с 9 до 17 часов. В этот же день можно будет понаблюдать за кормлением амурского тигра Артема. А в воскресенье, 8 апреля, в зоопарке пройдет показательное кормление лам и оленей.

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