Авторизация

Регистрация


  • USD 68.27
  • EUR 79.02
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ростовских автобусах теперь можно купить транспортную карту у водителей

В ростовских автобусах теперь можно купить транспортную карту у водителей

Транспортные карты для безналичной оплаты проезда в ростовских автобусах теперь можно купить у водителей.

Такая возможность появилась у пассажиров автобусов № 94 и № 96 (ГПЗ-10 – Сельмаш – ГПЗ-10). С 5 сентября они могут приобрести транспортные карты «Простор» прямо у водителей. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

Купив карточку, пассажир может сразу оплатить ею проезд со скидкой, то есть заплатив не 24 рубля, а 20. Доступно несколько номиналов – 100, 200 и 500 рублей. В эту сумму входит стоимость самой карты – 80 рублей. Таким образом, на балансе будет 20, 120 и 420 рублей соответственно.
- Безналичная оплата проезда пассажирами сильно упрощает работу водителей, делает её более безопасной. Водитель может полностью сосредоточиться на том, что происходит на дороге. Пассажиры быстро и без задержек проходят в салон, - отметил гендиректор АО АТП-3 «Транссервис» Вячеслав Караев.

Все номера транспортных карт будут занесены в специальный реестр. Для подтверждения факта покупки пассажиру достаточно будет сообщить месяц и год приобретения карты.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.