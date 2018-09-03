В ростовских автобусах теперь можно купить транспортную карту у водителей





Транспортные карты для безналичной оплаты проезда в ростовских автобусах теперь можно купить у водителей.



Такая возможность появилась у пассажиров автобусов № 94 и № 96 (ГПЗ-10 – Сельмаш – ГПЗ-10). С 5 сентября они могут приобрести транспортные карты «Простор» прямо у водителей. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».



Купив карточку, пассажир может сразу оплатить ею проезд со скидкой, то есть заплатив не 24 рубля, а 20. Доступно несколько номиналов – 100, 200 и 500 рублей. В эту сумму входит стоимость самой карты – 80 рублей. Таким образом, на балансе будет 20, 120 и 420 рублей соответственно.

- Безналичная оплата проезда пассажирами сильно упрощает работу водителей, делает её более безопасной. Водитель может полностью сосредоточиться на том, что происходит на дороге. Пассажиры быстро и без задержек проходят в салон, - отметил гендиректор АО АТП-3 «Транссервис» Вячеслав Караев.



Все номера транспортных карт будут занесены в специальный реестр. Для подтверждения факта покупки пассажиру достаточно будет сообщить месяц и год приобретения карты.