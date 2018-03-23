В Ростове завершено расследование по делу полицейского, расстрелявшего на трассе жену и тестя



В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского Сергея Кадацкого, расстрелявшего супругу и тестя. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух лиц» и «Умышленное повреждение чужого имущества».



Вечером 11 июля 2017 года пьяный Кадацкий догнал на трассе Ростов - Таганрог машину, в которой ехали его жена с отцом. Подъехав вплотную, через открытое окно пассажирской двери своей иномарки он открыл стрельбу из охотничьего карабина по лобовому стеклу машины тестя, произведя не менее семи выстрелов.



От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, а её отец был тяжело ранен. Несмотря на это, мужчина смог остановить машину и выползти из неё. Кадацкий вышел из своего автомобиля и ещё несколько раз выстрелил в пенсионера из травматического пистолета, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую, раненого мужчину госпитализировали. Его жизнь удалось спасти, но ему пришлось ампутировать руку. Прежде чем пенсионера госпитализировали, он успел сообщить свидетелям фамилию зятя, стрелявшего в него и дочку.



Тем временем полицейский, убежденный, что жена и тесть мертвы, спрятал оружие и боеприпасы в кустах возле одного из домов на улице Горизонтальной. Задержать его удалось спустя несколько часов после случившегося на пересечении улиц Дачной и Вавилова. Полицейского заключили под стражу.

- По версии следствия, обвиняемый, пытаясь избежать ответственности, ссылался на то, что в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. – Однако психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления он не находился в состоянии аффекта или в каком-либо эмоциональном состоянии, способном оказать влияние на сознание и поведение.



В ходе расследования уголовного дела было проведено более 20 различных судебных экспертиз, каждая из которых подтвердила причастность Кадацкого к преступлению.



Добавим, что на момент совершения преступления Кадацкий являлся сотрудником Управления организации тылового обеспечения ГУ МВД России по Ростовской области.



В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.