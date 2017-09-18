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В Ростове задержали пьяного водителя, лишённого прав на 16 лет

В Ростове задержали пьяного водителя, лишённого прав на 16 лет
В Ростове задержали пьяного водителя, лишённого права управления автомобилем на 16 лет.

На одной из улиц города, инспекторы ДПС заметили ВАЗ-21083, который хаотично двигался по дороге. Полицейские остановили автомобиль. За рулём был 35-летний житель Зернограда с признаками сильного алкогольного опьянения.
- В ходе дальнейшей проверки по специализированной базе ГИБДД полицейские установили, что в феврале 2017 года он был лишён права управления автомобилем на три года, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Более того, мужчина три раза привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД. Таким образом, мужчина был лишён права садиться за руль транспортного средства на 16 лет. Однако в 2015 году он совершил ДТП, в результате которого пострадали люди.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, после чего инспекторы ДПС составили административный материал и доставили в отдел полиции. Автомобиль был помещён на штрафстоянку.

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