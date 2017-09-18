В Ростове задержали пьяного водителя, лишённого прав на 16 лет



В Ростове задержали пьяного водителя, лишённого права управления автомобилем на 16 лет.



На одной из улиц города, инспекторы ДПС заметили ВАЗ-21083, который хаотично двигался по дороге. Полицейские остановили автомобиль. За рулём был 35-летний житель Зернограда с признаками сильного алкогольного опьянения.

- В ходе дальнейшей проверки по специализированной базе ГИБДД полицейские установили, что в феврале 2017 года он был лишён права управления автомобилем на три года, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Более того, мужчина три раза привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД. Таким образом, мужчина был лишён права садиться за руль транспортного средства на 16 лет. Однако в 2015 году он совершил ДТП, в результате которого пострадали люди.



Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, после чего инспекторы ДПС составили административный материал и доставили в отдел полиции. Автомобиль был помещён на штрафстоянку.