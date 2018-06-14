В Ростове в первый день матча ЧМ выступит группа «Каста»



Фото: Zvuki.ru

В первый день матча ЧМ в Ростове выступит известная рэп-группа «Каста». Концерт пройдёт 17 июня в фан-зоне на Театральной площади.



Как сообщает дирекция по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018, коллектив выступит с 20.00 до 21.00, в перерыве между матчами сборных Германии и Мексики и Бразилии и Швейцарии.



В этот же день в 14 часов перед болельщиками выступит группа из Мельбурна Pegazus.



Добавим, что на время ЧМ в Ростове запланирована богатая культурная программа. Только музыкальный театр донской столицы проведёт почти 30 мероприятий. Концерты будут транслировать на большом экране возле здания музтеатра. На улице для зрителей оборудуют места. Артисты театра также организуют концерты живой музыки в Левобережном парке. Всего в дни чемпионата на Дону выступят шесть тысяч артистов.



А 27 июня в девяти музеях региона пройдёт футбольная ночь. Организаторы подготовили для гостей увлекательные экскурсии, конкурсы и другие мероприятия. Волонтеры-переводчики расскажут иностранным туристам об экспозициях музеев в Таганроге, Новочеркасске, Старочеркасске и других городах.