Авторизация

Регистрация


  • USD 62.69
  • EUR 72.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове в первый день матча ЧМ выступит группа «Каста»

В Ростове в первый день матча ЧМ выступит группа «Каста»
Фото: Zvuki.ru
В первый день матча ЧМ в Ростове выступит известная рэп-группа «Каста». Концерт пройдёт 17 июня в фан-зоне на Театральной площади.

Как сообщает дирекция по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018, коллектив выступит с 20.00 до 21.00, в перерыве между матчами сборных Германии и Мексики и Бразилии и Швейцарии.

В этот же день в 14 часов перед болельщиками выступит группа из Мельбурна Pegazus.

Добавим, что на время ЧМ в Ростове запланирована богатая культурная программа. Только музыкальный театр донской столицы проведёт почти 30 мероприятий. Концерты будут транслировать на большом экране возле здания музтеатра. На улице для зрителей оборудуют места. Артисты театра также организуют концерты живой музыки в Левобережном парке. Всего в дни чемпионата на Дону выступят шесть тысяч артистов.

А 27 июня в девяти музеях региона пройдёт футбольная ночь. Организаторы подготовили для гостей увлекательные экскурсии, конкурсы и другие мероприятия. Волонтеры-переводчики расскажут иностранным туристам об экспозициях музеев в Таганроге, Новочеркасске, Старочеркасске и других городах.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.