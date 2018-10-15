В Ростове уровень рождаемости упал на 6 %



В Ростове-на-Дону уровень рождаемости упал на 6%. Информацию об этом передает пресс-служба городской думы.



Сообщается, что в течение восьми месяцев этого года на свет появилось 7 тысяч 793 ребенка. В аналогичный период прошлого года родилось 8 тысяч 302 человека.



– Изменение демографической ситуации связано с вступление в репродуктивный возраст населения 90-х годов, – сообщили в администрации.



В этом году снизилась младенческая смертность. В 2018 ее уровень составил 3,6 промилле, в 2017 – 3,9 промилле.