В Ростове у мужчины эвакуировали машину на штрафстоянку из-за приезда Путина



В Ростове у пенсионера-инвалида эвакуировали машину на штрафстоянку из-за приезда Путина.



Александр Смолянинов водит свой старенький «Хендай Акцент» очень редко. Утром 1 февраля мужчина вышел во двор и был шокирован – его автомобиль бесследно исчез. Взволнованный, он позвонил своему племяннику Игорю, который помог пенсионеру написать заявление в полицию, сообщает DonDay.ru. Версия угона казалась абсурдной, ведь автомобиль был не на ходу. Чтобы украсть машину, нужен бы эвакуатор. Поэтому Александр Владимирович с племянником начали искать ее по всем штрафстоянкам. Вскоре выяснилось, что сотрудник администрации Первомайского района города дал указание эвакуировать «Акцент» накануне приезда президента в Ростов.



Старая, со спущенным колесами иномарка, показалась чиновникам неприглядной, поэтому они решили убрать её, что называется, «с глаз долой». Отыскав наконец легковушку, Игорь обратил внимание, что передние крылья помяты, а зеркала заднего вида и вовсе разбиты.

– Это была не эвакуация, а какое-то варварство! – Возмутился молодой человек. – Когда я потребовал объяснений, мне сказали, что машина уже была в таком состоянии, а если я буду качать права, то меня оштрафуют на 30 тысяч рублей.

В администрации района четко дали понять, что автомобиль эвакуировали за невзрачный вид, ведь он мог ненароком попасть на глаза кому-то из высокопоставленных гостей города.



Кто теперь возместит ущерб пенсионеру-инвалиду – неизвестно. Ясно одно, что до конца своей жизни он вряд ли купит другую машину.



