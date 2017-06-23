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В Ростове пьяный водитель обругал и ударил сотрудника ГИБДД

В Ростове пьяный водитель обругал и ударил сотрудника ГИБДД

В Ростове пьяный водитель обругал и ударил сотрудника ГИБДД. Мужчина передвигался на синем «Рено Логан». Об инциденте, который произошёл около 20 часов 25 июня, очевидцы сообщили в соцсетях.
- Двигался с пляжа на 29-й Линии. На просьбы ГИБДД об остановке не реагировал. Потом все-таки прижался и пересел на пассажирское сиденье, - рассказал ростовчанин. - Оскорблял сотрудников, одному даже в глаз дал. После приехало много патрульных автомобилей и его увезли в отдел, а машину увёз эвакуатор.

Как сообщают ростовчане, эта история началась гораздо раньше. На Зелёном острове пьяный мужчина оскорблял свою жену и ребёнка за то, что они не хотели садиться в машину. Женщину с ребёнком быстро забрал и отвёз домой молодой человек, а дебошир сел за пьяным за руль и уехал.

О случившемся очевидцы сообщили в ГИБДД, сотрудники которой вскоре и задержали пьяного водителя.

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