В Ростове появится новый корпус СИЗО с телевизорами и холодильниками в камере



Новый корпус СИЗО № 5 на улице Тоннельной откроется в Ростове в этом году.



В здании будут располагаться камеры, обустроенные по стандарту: 4 квадратных метра на одного подозреваемого. В них будут установлены телевизоры и холодильники, а также появится изолированный санузел.

- Помещение оборудуют системами пожаротушения и видеонаблюдения, - рассказала сотрудник пресс-службы ГУФСИН Ростовской области Карине Оганесян. – Новый корпус рассчитан на содержание 360 человек.



В ведомстве также сообщили, что самая маленькая камера в новом здании рассчитана на двух человек, самая большая – на восемь.