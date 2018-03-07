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В Ростове появится новый корпус СИЗО с телевизорами и холодильниками в камере

В Ростове появится новый корпус СИЗО с телевизорами и холодильниками в камере
Новый корпус СИЗО № 5 на улице Тоннельной откроется в Ростове в этом году.

В здании будут располагаться камеры, обустроенные по стандарту: 4 квадратных метра на одного подозреваемого. В них будут установлены телевизоры и холодильники, а также появится изолированный санузел.
- Помещение оборудуют системами пожаротушения и видеонаблюдения, - рассказала сотрудник пресс-службы ГУФСИН Ростовской области Карине Оганесян. – Новый корпус рассчитан на содержание 360 человек.

В ведомстве также сообщили, что самая маленькая камера в новом здании рассчитана на двух человек, самая большая – на восемь.

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