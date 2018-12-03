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В Ростове потратят почти 92 млн на дорожные знаки и разметку

В Ростове потратят почти 92 млн на дорожные знаки и разметку
Власти Ростова-на-Дону планируют потратить почти 92 млн рублей на нанесение разметки и установку знаков на дорогах. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет подрядчика для выполнения работ. В течение следующего года он должен будет выполнять работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке знаков на улично-дорожной городской сети.

Деньги будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 20 декабря. Победителя конкурса объявят 27 декабря.

Начальная цена контракта — 91 999 561,94 рубля.

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