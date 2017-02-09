В Ростове полиция разыскивает пропавшего молодого человека





В Ростове полиция подключилась к розыску 25-летнего местного жителя Вячеслава Мясищева.



Как сообщалось ранее, молодой человек проживал в Суворовском микрорайоне Ростова. 13 ноября он ушёл на день рождения к другу. После праздника он не вернулся домой и перестал выходить на связь с близкими, его телефон не отвечает.



Родственники ростовчанина обратились с заявлением в полицию. В донском главке сообщили приметы парня. На вид ему 23 - 26 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, славянской внешности, карие глаза, темные короткие волосы.

По словам друзей молодого человека, причин куда-либо уходить или уезжать у него не было.



Всех, кто знает, где может находиться Вячеслав Мясищев или видел его, просят сообщить по телефонам: 8(863) 249-10-50, 249-10-66, 8-908-175-65-00.