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В Ростове полиция разыскивает пропавшего молодого человека

В Ростове полиция разыскивает пропавшего молодого человека

В Ростове полиция подключилась к розыску 25-летнего местного жителя Вячеслава Мясищева.

Как сообщалось ранее, молодой человек проживал в Суворовском микрорайоне Ростова. 13 ноября он ушёл на день рождения к другу. После праздника он не вернулся домой и перестал выходить на связь с близкими, его телефон не отвечает.

Родственники ростовчанина обратились с заявлением в полицию. В донском главке сообщили приметы парня. На вид ему 23 - 26 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, славянской внешности, карие глаза, темные короткие волосы.
По словам друзей молодого человека, причин куда-либо уходить или уезжать у него не было.

Всех, кто знает, где может находиться Вячеслав Мясищев или видел его, просят сообщить по телефонам: 8(863) 249-10-50, 249-10-66, 8-908-175-65-00.

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