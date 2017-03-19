В Ростове открылся новый офис компании «Комстрой»





Ассоциация строительных организаций «Комстрой» открыла новый офис продаж.



Центр продаж, который расположился на первом этаже новостройки на улице Магнитогорской 1/1, компания презентовала 18 марта.



На открытие один из крупнейших застройщиков региона также рассказал о планах по благоустройству ЖК «Екатерининский». По словам начальника отдела продаж Виктории Гладких, в центре нового офиса установлен огромный макет жилого комплекса, который служит подтверждением того, как в скором времени будет выглядеть микрорайон. Рядом с домами будут обустроены парковочные места и детские площадки, а в 2018 году появится первый детский сад на 80 мест. Разрешение на строительство уже получено, работы начнутся в следующем месяце.

- «На сегодняшний день открыты магазины «Пятерочка», «Магнит», «Аптека», овощные лавки, открываем детский досуговый центр «Аквапупсики», – рассказал председатель правления АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко. - Каждый дом оборудован местами для отдыха детей и взрослых, у нас очень развитая инфраструктура.



Во время открытия гости приняли участие в ролевой игре. Партнерам АСО «Комстрой», сотрудникам и клиентам было предложено вытянуть из строительной каски бумажки с профессиями, необходимыми при возведении домов: маляр, дизайнер, подрядчик. Затем, в соответствии с распределёнными ролями, сотрудники банков, руководители агентств недвижимости водили валиком по импровизированной стене и составляли смету.



У «Комстроя» тёплые и доверительные отношения с партнёрами, что делаем возможным участие в подобных весёлых мероприятиях.

- «Комстрой» не раз нас выручал, когда недобросовестные клиенты пытались нас обмануть и купить квартиру в обход риелтора, который добросовестно с ними работал, – поделился представитель агентства «Квартиры Дона» Артур Алибаш. - Застройщик мог бы продать квартиру в обход нас, но они честно сообщили о возникшей ситуации. За это мы с ними и сотрудничаем, они молодцы.



В прошлом году «Комстрою» исполнилось 20 лет. Компания является одним из лидеров на рынке, во многом благодаря тому, что сдает свои объекты даже раньше строка, предлагает гибкие условия, как для будущих владельцев квартир, так и для партнеров.



«Комстрой» - наши большие друзья и я очень горжусь, что мы сотрудничаем с ними, - поздравил компанию начальник отдела кредитования физических лиц «Газпром банк» Эдуард Авакян. - Желаю им дальнейшего процветания и роста объемов строительства, надеюсь, что этот - третий - офис только начало.



Сейчас в микрорайоне «Екатерининский» 11 домов, два из них уже заселены. Через пару месяцев в эксплуатацию будет сдана ещё одна новостройка, а значит, скоро еще больше ростовчан смогут обзавестись новым комфортным жильем от Ассоциации строительных организаций «Комстрой».



