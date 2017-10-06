В Ростове не планируют устанавливать валидаторы в маршрутках



В Ростове не планируют устанавливать валидаторы в маршрутных такси. Местная администрация отклонила предложение об установки этих устройство в микроавтобусах.



Мэрия рассмотрела инициативу жителя Ростова Кирилла Богданова, опубликованную на портале «Активный Ростовчанин». Ростовчанин предлагал оснастить маршрутки устройствами, считывающими транспортные карты, чтобы у их пассажиров была возможность оплачивать поездки по сниженной цене.



Автор инициативы выделил и другие преимущества установки валидаторов. Среди них контроль оборота денег, единая транспортная карта для всего общественного транспорта Ростова. Житель Ростова также предлагает обязать перевозчика, в случае не работы аппарата, осуществлять проезд бесплатно, чтобы исключить его специальное отключение.



Однако в администрации инициативу горожанина не оценили.

«В соответствии с п.п. 1, п. 1. Постановления мэра города Ростова-на-Дону от 30.03.2009 № 201 «О внедрении в городе Ростове-на-Дону автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщения», безналичная оплата проезда организована на всех видах общественного транспорта городского сообщения кроме маршрутных такси», - сообщается в ответе администрации, опубликованном на «Активном ростовчанине».



По какой причине в постановление нельзя внести изменения, в мэрии не пояснили. Отметим, что после внедрения дифференцированной оплаты проезда в общественном транспорте, вопрос, поднятый ростовчанином, приобрел особую актуальность.



Напомним, стоимость проезда в городском транспорте при безналичной оплате проезда составляет 20 рублей, при оплате наличными – 24 рубля.