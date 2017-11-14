В Ростове на сувениры к ЧМ-2018 потратят более 4 млн рублей



Фото: News.vtomske.ru



В Ростове на сувениры к Чемпионату мира по футболу 2018 года потратят более 4 млн руб. Изготовление памятных подарков финансируется из бюджета области.



Сейчас дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу ищет компанию, которая изготовит сувениры. Максимальная цена контракта составляет 4 148 400 рублей.



Подрядчик должен будет разработать дизайн-макеты сувениров с брендом Ростов-на-Дону согласно требованиям FIFA. По условиям заказчика, магниты и значки должны быть в форме эмблемы города-организатора, на ручке необходимо нанести надпись «2018 FIFA WORLD CUP RUSSIAТМ HOST CITY ROSTOV-ON-DON».



Сувенирный блокнот в синей цветовой гамме также должен содержать бренд Ростова-на-Дону как города организатора ЧМ-2018.



Помимо этого, заявка включает в себя изготовление пакетов, флешкарт, календарей, буклетов о донской столице и елочных игрушек. Поставить продукцию исполнитель должен не позднее 24 ноября.