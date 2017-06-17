В Ростове на ремонт лестницы к набережной потратят 54,4 млн рублей





В Ростове на ремонт Казанской лестницы (от улицы Донской до улицы Береговой) потратят 54,4 млн рублей.



Конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы, объявило управление благоустройства Кировского района. Соответствующий конкурс размещён на сайте госзакупок. Стоимость ремонта - 54 409 750 рублей. Финансирует работы городской бюджет.



Победитель конкурса должен будет уплотнить грунт, заменить коммуникации под лестницей, убрать штукатурку с поверхности стен, вывезти мусор и переложить плитку. В договоре оговаривается, что все работы должны быть выполнены в течение 100 дней с даты заключения контракта.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июля. Победитель станет известен 10 июля.