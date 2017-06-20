В Ростове на проспекте Стачки вместо сквера появится магазин площадью 1 800 кв. м



В Ростове на проспекте Стачки вместо благоустроенного сквера появится очередной огромный магазин.



По словам местных жителей, прямо под окнами их дома развернулась масштабная стройка. Ростовчане утверждают, что в четырёх метрах от многоэтажки строится магазин площадью 1 800 кв. м.

- Дому - 53 года, уже пошли трещины, мы боимся, что обвалится подъезд! Мэр Кушнарев подписал постановление о посадке деревьев и разбивке сквера, а на этом месте - стройка! – возмущаются жильцы. - Пишем во все инстанции, а они ссылаются друг на друга! Ничего не решают!



Новое строение закроет солнечный свет жильцам дома, тем самым нарушая нормы инсоляции и аэрации.



