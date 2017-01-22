В Ростове КамАЗ снес остановку после столкновения с иномаркой





В Ростове грузовик снес остановку после столкновения с иномаркой.

ДТП произошло 22 января в районе дома № 36 на улице Добровольского.

- 31-летний водитель «Фольксваген Тигуан», по предварительным данным, совершая левый разворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю КамАЗ, двигавшемуся во встречном направлении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате столкновения грузовик въехал в остановочный комплекс, а иномарку отбросило в сторону автомобиля «Митсубуси» под управлением 42-летнего водителя.



В результате аварии пострадал водитель грузовика. С полученными травмами мужчину доставили в больницу. На данный момент сведений о других пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

