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В Ростове КамАЗ снес остановку после столкновения с иномаркой

В Ростове КамАЗ снес остановку после столкновения с иномаркой

В Ростове грузовик снес остановку после столкновения с иномаркой.
ДТП произошло 22 января в районе дома № 36 на улице Добровольского.
- 31-летний водитель «Фольксваген Тигуан», по предварительным данным, совершая левый разворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю КамАЗ, двигавшемуся во встречном направлении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате столкновения грузовик въехал в остановочный комплекс, а иномарку отбросило в сторону автомобиля «Митсубуси» под управлением 42-летнего водителя.

В результате аварии пострадал водитель грузовика. С полученными травмами мужчину доставили в больницу. На данный момент сведений о других пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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