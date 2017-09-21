Авторизация

Регистрация


  • USD 57.65
  • EUR 69.07
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

В Ростове изменилась схема движения общественного транспорта по маршруту № 18

В Ростове изменилась схема движения общественного транспорта по маршруту № 18
В Ростове изменилась схема движения общественного транспорта по маршруту № 18 «мкр. Суворовский – Сельмаш». Обновления вступили в силу 23 сентября. Общественный транспорт, следующий по маршруту № 18, теперь не проезжает проспекты Космонавтов и Михаила Нагибина, а также площадь Ленина.

Обновленный план рейса выглядит так:
- мкр.Суворовский - ул.Петренко– ул. Сосновая— ул.Вавилова- ул.Зрелищная- ул.Особенная- пр.Королева - ул.Армянская- ул.Вятская- ул.50 лет РСМ- ул.Троллейбусная- ул.Менжинского- Сельмаш.

Также по маршруту №18 вместо автобусов будут ездить маршрутки «Хендай Каунти». Отметим, что все действующие льготы сохранились.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.