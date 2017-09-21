В Ростове изменилась схема движения общественного транспорта по маршруту № 18



В Ростове изменилась схема движения общественного транспорта по маршруту № 18 «мкр. Суворовский – Сельмаш». Обновления вступили в силу 23 сентября. Общественный транспорт, следующий по маршруту № 18, теперь не проезжает проспекты Космонавтов и Михаила Нагибина, а также площадь Ленина.



Обновленный план рейса выглядит так:

- мкр.Суворовский - ул.Петренко– ул. Сосновая— ул.Вавилова- ул.Зрелищная- ул.Особенная- пр.Королева - ул.Армянская- ул.Вятская- ул.50 лет РСМ- ул.Троллейбусная- ул.Менжинского- Сельмаш.



Также по маршруту №18 вместо автобусов будут ездить маршрутки «Хендай Каунти». Отметим, что все действующие льготы сохранились.