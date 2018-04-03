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В Ростове из-за опрессовки сетей на неделю отключат горячую воду

В Ростове из-за опрессовки сетей на неделю отключат горячую воду

В Ростове начинается подготовка к отопительному сезону 2018-2019 годов. С 16 по 21 апреля «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» будет проводить гидравлическую опрессовку тепловых сетей.

В этот период горячей воды не будет в Северном жилом массиве в пределах улиц: Капустина – Пацаева – бульвар Комарова – Стартовой – Планетной – Орбитальной – Венеры – Каракумской – проспектов Королева и Космонавтов – Волкова.
В районе «Темерника» подача горячего водоснабжения будет прекращена в домах, расположенных в пределах улиц Лелюшенко – Миронова – Думенко.

В районе проспекта Ленина без горячей воды останутся жильцы домов в пределах улицы Нансена – Ахтарского – Текучева – Мечникова – Стадионной – Шеболдаева – проспекта Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – проспекта Нагибина – Новаторов – Врубовой – переулка Актюбинского.

В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия следует сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: (863) 234-89-44.

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