В Ростове ищут без вести пропавшую 80-летнюю пенсионерку



В Ростове и области разыскивают 80-летнюю пенсионерку. О местонахождении Инессы Мироновой ничего не известно более суток. Женщина ушли из дома в переулке Парусном 6 мая и не вернулась обратно. Ростовчанка страдает провалами в памяти и может забыть, где живет.



На вид пропавшей - 80 лет, рост - 150 сантиметров, волосы темные, глаза голубые. В день исчезновения на пенсионерке был синий плащ, голубая блузка, на ногах – черные туфли.



Всех, кто видел или знает, где может находиться пожилая ростовчанка, просят позвонить по номерам: 8 (863) 249-11-11, 8-918-517-98-94.