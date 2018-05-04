Авторизация

Регистрация


  • USD 63.20
  • EUR 75.64
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове ищут без вести пропавшую 80-летнюю пенсионерку

В Ростове ищут без вести пропавшую 80-летнюю пенсионерку
В Ростове и области разыскивают 80-летнюю пенсионерку. О местонахождении Инессы Мироновой ничего не известно более суток. Женщина ушли из дома в переулке Парусном 6 мая и не вернулась обратно. Ростовчанка страдает провалами в памяти и может забыть, где живет.

На вид пропавшей - 80 лет, рост - 150 сантиметров, волосы темные, глаза голубые. В день исчезновения на пенсионерке был синий плащ, голубая блузка, на ногах – черные туфли.

Всех, кто видел или знает, где может находиться пожилая ростовчанка, просят позвонить по номерам: 8 (863) 249-11-11, 8-918-517-98-94.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.