В Ростове и области МЧС проверит ТРЦ после пожара в Кемерово



Сотрудники МЧС проверят ТРЦ в Ростове и области после страшного пожара в Кемерово. Трагедия стала поводом для масштабных надзорно-профилактических мероприятий на территории всех торгово-развлекательных комплексов донского региона. В частности, будут проверяться нарушения требований пожарной безопасности.



Спасатели проведут инструктаж с персоналом по эвакуации и проверят источники наружного противопожарного водоснабжения, системы сигнализации, наличие и соответствие требованиям планов и путей эвакуации.



Пожар, унесший жизни 64 человек, случился 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня». Очагом возгорания стал детский зал. После воспламенения электричество в здании торгового центра выключили, и в темноте охранники, деятельность которых сейчас проверяется следственными (СКР) и контролирующими (Росгвардия) органами, не смогли помочь выходу людей должным образом.



По факту пожара возбуждены уголовные дела по статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».