В Ростове и области ищут без вести пропавшего пенсионера



В Ростове и области ищут без вести пропавшего пенсионера. 79-летний Петр Логинов ушел из дома в Ленинском районе 18 сентября и не вернулся обратно. О местонахождении мужчины ничего не известно более двух суток.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на вид ростовчанину 70-75 лет, волосы седые, носит усы, глаза голубые. В день исчезновения Петр Константинович был одет в футболку, тапочки черного цвета и серые бриджи.



Всех, кто видел пенсионера просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-29-20, 8 (918) 576-89-89 или 02 (с мобильного 102).

