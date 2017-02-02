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В Ростове водитель «Яндекс. Такси» врезался в «Рено Логан»

В Ростове водитель «Яндекс. Такси» врезался в «Рено Логан»

В Первомайском районе Ростова произошло ДТП с участием автомобилей «Шкода» и «Рено Логан». 2 февраля около половины второго дня 32-летний водитель «Яндекс. Такси» марки «Шкода», по предварительной информации, не уступил дорогу автомобилю «Рено Логан» и допустил столкновение. Авария случилась на перекрестке улицы Белорусской и переулка Днепровский.
- В ДТП пострадали 48-летний водитель и два пассажира «Рено Логан» и пассажир «Шкоды»,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- По факту происшествия проводится проверка.

Как утверждают очевидцы произошедшего, подушка безопасности разбила лицо водителю такси.

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