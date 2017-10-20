В Октябрьском районе Ростова объём инвестпроектов вырос до 47,3 млрд руб.





В Ростове 19 октября члены совета директоров Октябрьского района подвели итоги года. Совещание прошло под председательством главы администрации Ростова Виталия Кушнарева на научно-производственном предприятии «Сармат». В этом году компания вошла в совет директоров района.



Прежде чем приступить к обсуждению актуальных вопросов, участники встречи совершили экскурсию по территории предприятия. Сотрудники завода рассказали о процессе производства и продемонстрировали продукцию предприятия: различные электронные системы для метро и железных дорог.



В совет директоров Октябрьского района Ростова входят более 40 предпринимателей и руководителей различных промышленных предприятий, которые активно участвуют в развитии района.

- В процессе общения предприниматели мне задают не только личные вопросы. Чаще всего их волнуют в первую очередь общегородские проблемы, - отметил Виталий Кушнарев. - Они высказывают прогрессивные идеи, которые должны быть применены на практике.







По словам главы администрации, у района хороший инвестиционный потенциал. В перечень реализуемых и планируемых к реализации инвестпроектов входят 30 проектов на общую сумму 47,3 млрд. рублей. Семь из них включены в общегородской инвестиционный портфель.



Глава администрации района Юрий Золотарев рассказал об экономическом и социальном развитии территории. Благодаря активному строительству многоквартирных домов, в районе активно развивается социальная инфраструктура. В ЖК «Суворовском» введён в эксплуатацию детский сад на 160 мест. Уже идут работы по строительству школы. Также в октябре этого года утверждён проект строительства поликлиники на территории нового жилищного комплекса. Возведение новых домов позволяет реализовывать программу обеспечения жильём молодых семей. Руководитель администрации района также сообщил, что возрастёт и количество рабочих мест.

- Одним из главных условий развития экономики Октябрьского района является привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Благодаря реализации различных проектов, будет создано более 2,5 тысяч рабочих мест, - добавил Юрий Золотарёв.







Во время совещания внимание уделили и подготовке Ростова к Чемпионату Мира по футболу 2018 года. В частности, в Октябрьском районе проводятся работы по ремонту фасадов домов, представляющих культурное наследие донской столицы.



Глава города подчеркнул, что на подготовку к чемпионату выделили сумму в 86 миллиардов рублей. Необходимо, чтобы спортивные и инфраструктурные объекты в будущем продолжили служить благосостоянию города. Сейчас главная задача, которая стоит перед районами - навести порядок и максимально благоустроить территории.



Отметим, что сегодня в Октябрьском районе проживает порядка 168 тысяч человек. На его территории работают такие предприятия, как «Сармат», «Тавр», «Белый медведь», «Аква-Дон», «Европолимер», «РНИИРС».