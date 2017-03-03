В Новочеркасске задержали наркодиллера





В Новочеркасске задержали наркодиллера. 30-летний мужчина зарабатывал на жизнь тем, что продавал марихуану. На одну из таких сделок он спешил 1 марта, когда его поймали сотрудники полиции. При обыске у него в карманах обнаружили 250 грамм наркотика. То, что это именно марихуана, было установлено физико-химическим исследованием, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.



Как выяснилось, мужчина не был ранее судим. На него завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».