В частном доме в Ростовской области нашли снаряд



В Куйбышевском районе Ростовской области в частном доме нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.



Взрывоопасный предмет был обнаружен в хуторе Новая Надежда днём 18 октября. Снаряд откопали жители улицы Победы во время земляных работ.

- Отправлена заявка на разминирование, приняты меры предосторожности до прибытия саперов, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.



Как добавили в ведомстве, угрозы жизни и здоровью жителей посёлка нет. В ближайшее время взрывоопасный предмет будет обезврежен.