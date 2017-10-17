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В частном доме в Ростовской области нашли снаряд

В частном доме в Ростовской области нашли снаряд
В Куйбышевском районе Ростовской области в частном доме нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет был обнаружен в хуторе Новая Надежда днём 18 октября. Снаряд откопали жители улицы Победы во время земляных работ.
- Отправлена заявка на разминирование, приняты меры предосторожности до прибытия саперов, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

Как добавили в ведомстве, угрозы жизни и здоровью жителей посёлка нет. В ближайшее время взрывоопасный предмет будет обезврежен.

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