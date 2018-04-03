В центре Ростова перекроют дороги в дни проведения матчей ЧМ



В центре Ростова ограничат движение транспорта в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города.



Проехать на машине или общественном транспорте будет невозможно по улице Серафимовича на участке от Газетного до Ворошиловского переулка, улице Большой Садовой на участке от Ворошиловского до Кировского проспекта, улице Суворова на участке от Кировского проспекта до Крепостного переулка. Проспект Ворошиловский будет закрыт от Большой Садовой до Ворошиловского моста.



Автомобилистам следует знать, что под ограничения также попадают верховая часть Ворошиловского моста, Южный подъезд к Ростову на участке от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста, вблизи Гребного канала, и улица Левобережная на участке от Шоссейной до Чемордачки.



Кроме того, в дни матча в зону ограничений попадают участки, на которых будут организованы пешеходные зоны. Это улица Московская на отрезке от Соборной площади до проспекта Ворошиловского, проспект Ворошиловский - три полосы с западной стороны проезжей части, Ворошиловский мост - низовая часть, проспект Театральный на участке от улицы М. Горького до улицы Социалистической, Большая Садовая от переулка Крепостного до Театрального проспекта, улица Советская от Каяни до Театральной площади и непосредственно сама Театральная площадь, где будет базироваться фан-зона.



Водителям следует запастись терпением и запомнить даты проведения игр – 17, 20, 23, 26 июня, а также 2 июля. Именно в эти дни перекроют вышеуказанные маршруты.



А уже с 15 мая на Театральной площади будет ограничено движение на участке от улицы Социалистической до Большой Садовой и на улице Советской от Краснофлотского переулка до Каяни. Здесь начнётся строительство фан-зоны для болельщиков.



Отметим, что 15 апреля, в день проведения первого тестового матча на «Ростов Арене», перекроют движение транспорта на участке улицы Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Восточного кольца, с пересечением Южного подъезда к стадиону.