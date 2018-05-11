В ближайшие дни на Дону ожидаются грозы с ливнями и шквалистый ветер



Управление ГО и ЧС объявила штормовое предупреждение на территории донского региона. Стихия разбушуется с 16 по 18 мая.



Со второй половины дня 16 маяипо области и в Ростове ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.



Во время грозы не рекомендуется разговаривать по телефону и выходить без надобности на улицу. В случае подтопления низменных участков, стоит покинуть помещения или подняться на верхние этажи зданий.



Наиболее сильные подтопления ожидаются на площади Привокзальной, на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, улиц Стадионной и Нансена, Малиновского и Всесоюзной, а также на улице Шоссейной.



В случае возникновения экстренных ситуаций просьба звонить по номеру 112.