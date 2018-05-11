Авторизация

Регистрация


  • USD 62.30
  • EUR 73.78
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ближайшие дни на Дону ожидаются грозы с ливнями и шквалистый ветер

В ближайшие дни на Дону ожидаются грозы с ливнями и шквалистый ветер
Управление ГО и ЧС объявила штормовое предупреждение на территории донского региона. Стихия разбушуется с 16 по 18 мая.

Со второй половины дня 16 маяипо области и в Ростове ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

Во время грозы не рекомендуется разговаривать по телефону и выходить без надобности на улицу. В случае подтопления низменных участков, стоит покинуть помещения или подняться на верхние этажи зданий.

Наиболее сильные подтопления ожидаются на площади Привокзальной, на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, улиц Стадионной и Нансена, Малиновского и Всесоюзной, а также на улице Шоссейной.

В случае возникновения экстренных ситуаций просьба звонить по номеру 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.