В ближайшие часы на Ростов обрушится снегопад



Снег снова обрушится на Ростов вечером 15 ноября. По прогнозам синоптиков, он будет идти всю ночь.



Вечером ветер усилится до 7 м/с. Температура в донской столице в ночь на 16 ноября опустится до -3 градусов.



Отметим, что на стыке двух разнородных воздушных масс - холодного обширного антициклона над центральной частью страны и теплой воздушной массы с юга - обострились атмосферные фронты, которые оказывают влияние на погоду в донском регионе.



Утром в пятницу также возможны небольшие осадки. Днём в Ростове - 0 градусов, ночью - до -3.