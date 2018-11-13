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В ближайшие часы на Ростов обрушится снегопад

В ближайшие часы на Ростов обрушится снегопад
Снег снова обрушится на Ростов вечером 15 ноября. По прогнозам синоптиков, он будет идти всю ночь.

Вечером ветер усилится до 7 м/с. Температура в донской столице в ночь на 16 ноября опустится до -3 градусов.

Отметим, что на стыке двух разнородных воздушных масс - холодного обширного антициклона над центральной частью страны и теплой воздушной массы с юга - обострились атмосферные фронты, которые оказывают влияние на погоду в донском регионе.

Утром в пятницу также возможны небольшие осадки. Днём в Ростове - 0 градусов, ночью - до -3.

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