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В Азовском порту ограничат движение судов из-за неблагоприятной погоды

В Азовском порту ограничат движение судов из-за неблагоприятной погоды

В морском порту Азова ограничат движение судов. Запрет связан с образованием льда в Азовском порту, Таганрогском заливе и Азовском море.

С 11 января запрещено движение судов с ледовым классом ниже Ice 1, а также барж и буксиров. Также вводятся ограничения на буксировочные операции, за исключением аварийных ситуаций. Соответствующее распоряжение подписал капитан морского порта Азов Владимир Брагин.
- Данные меры приняты для обеспечения безопасности плавания и стоянки судов, охраны жизни людей на море, защиты морской среды от загрязнений и контроля за осуществлением ледокольных проводок судов, - пояснили в порту.

До какого числа будут действовать ограничения, пока не известно.

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