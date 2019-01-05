В Азовском порту ограничат движение судов из-за неблагоприятной погоды





В морском порту Азова ограничат движение судов. Запрет связан с образованием льда в Азовском порту, Таганрогском заливе и Азовском море.



С 11 января запрещено движение судов с ледовым классом ниже Ice 1, а также барж и буксиров. Также вводятся ограничения на буксировочные операции, за исключением аварийных ситуаций. Соответствующее распоряжение подписал капитан морского порта Азов Владимир Брагин.

- Данные меры приняты для обеспечения безопасности плавания и стоянки судов, охраны жизни людей на море, защиты морской среды от загрязнений и контроля за осуществлением ледокольных проводок судов, - пояснили в порту.



До какого числа будут действовать ограничения, пока не известно.