Пациента, избившего женщину-врача задержали в Азове





В Азове задержали пациента, избившего женщину-врача. Инцидент произошёл в ЦГБ Азова 14 марта в кабинете окулиста.



Как ранее писал Rostov.ru, во время приёма у мужчины возник конфликт с доктором. Посетитель потребовал отдать ему медицинскую карту, специалист, в свою очередь, попросила дождаться медсестру. Отказ возмутил посетителя до такой степени, что он набросился на женщину с кулаками. На помощь врачу пришли коллеги, которые попытались утихомирить азовчанина и вызвали на место полицию. Но мужчина успел скрыться до приезда правоохранителей.



По информации донского главка, буйного пациента задержали на следующий день, 15 марта.

- По предварительной информации, гражданин страдает психическим расстройством, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области.



По факту случившегося инициирована проверка. По её результатам будет принято решение.