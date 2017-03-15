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Пациента, избившего женщину-врача задержали в Азове

Пациента, избившего женщину-врача задержали в Азове

В Азове задержали пациента, избившего женщину-врача. Инцидент произошёл в ЦГБ Азова 14 марта в кабинете окулиста.

Как ранее писал Rostov.ru, во время приёма у мужчины возник конфликт с доктором. Посетитель потребовал отдать ему медицинскую карту, специалист, в свою очередь, попросила дождаться медсестру. Отказ возмутил посетителя до такой степени, что он набросился на женщину с кулаками. На помощь врачу пришли коллеги, которые попытались утихомирить азовчанина и вызвали на место полицию. Но мужчина успел скрыться до приезда правоохранителей.

По информации донского главка, буйного пациента задержали на следующий день, 15 марта.
- По предварительной информации, гражданин страдает психическим расстройством, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области.

По факту случившегося инициирована проверка. По её результатам будет принято решение.

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