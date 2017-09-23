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В Азове осудили мужчину, угрожавшего взорвать несколько домов

В Азове осудили мужчину, угрожавшего взорвать несколько домов
Азовский городской суд вынес приговор жителю района, угрожавшему взорвать несколько домов в посёлке.

Пьяный мужчина позвонил на экстренный номер «112» и сообщил, что собирается взорвать несколько домов в посёлке. На место немедленно выехали полицейские, спасатели и другие оперативные службы. Однако ни в доме звонившего, ни в окрестностях никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили, а лжетеррорист оказался пьян.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве…».
- В суде уголовное дело было рассмотрено в особом порядке - без проведения судебного разбирательства, поскольку подсудимый полностью признал свою вину в указанном преступлении и согласился с предъявленным обвинением, - рассказали в азовском городском суде.

Осужденному назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов.

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