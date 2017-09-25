В автобусе № 4 в Ростове оплатить проезд теперь можно банковской картой



В автобусе № 4, следующем по маршруту «ГПЗ-10 – Центральный рынок», проезд теперь можно оплатить банковской картой. Воспользоваться такой возможностью можно уже с 27 сентября.



Безналичная оплата проезда заработала в тестовом режиме на маршруте № 4 МУП МТК «Ростовпасажиртранс», где уже установлены валидаторы. Чтобы заплатить за поездку, достаточно приложить карту к устройству. Оплачивать проезд можно бесконтактными картами платежных систем VISA, MasterCard, МИР. Также расплатиться в автобусе можно с помощью смартфона с приложениями Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay.



До конца года оплату проезда бесконтактными картами планируется ввести во всём городском транспорте.