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В автобусе № 4 в Ростове оплатить проезд теперь можно банковской картой

В автобусе № 4 в Ростове оплатить проезд теперь можно банковской картой
В автобусе № 4, следующем по маршруту «ГПЗ-10 – Центральный рынок», проезд теперь можно оплатить банковской картой. Воспользоваться такой возможностью можно уже с 27 сентября.

Безналичная оплата проезда заработала в тестовом режиме на маршруте № 4 МУП МТК «Ростовпасажиртранс», где уже установлены валидаторы. Чтобы заплатить за поездку, достаточно приложить карту к устройству. Оплачивать проезд можно бесконтактными картами платежных систем VISA, MasterCard, МИР. Также расплатиться в автобусе можно с помощью смартфона с приложениями Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay.

До конца года оплату проезда бесконтактными картами планируется ввести во всём городском транспорте.

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