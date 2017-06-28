В администрации города обсудили меры по обеспечению безопасности юных ростовчан на воде и на дорогах



30 июня в донской столице по поручению главы администрации города Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На ней обсуждались участившимися случаи гибели детей. На внеочередном заседании под руководством исполняющего обязанности главы администрации г. Ростова Александра Скрябина представители правоохранительных органов, образования и социальной защиты обсудили ситуацию с детской смертностью и травматизмом и меры по обеспечению безопасность детей и подростков на воде, на дороге и в быту.



— Хотя смертность детей и подростков от внешних факторов по сравнению с предыдущим годом снизилась в 3,8 раз, профилактических мер по обеспечению безопасности и предупреждению гибели несовершеннолетних все еще недостаточно, — считает исполняющий обязанности главы администрации Александр Скрябин.



Заместитель начальника Управления здравоохранения города Юлия Порутчикова выделила три основных внешних фактора смерти юных ростовчан: бытовые травмы, ДТП и пренебрежение правилами безопасности на воде.



Накануне в Ростовском море, купаясь в необорудованном месте, утонул 14-летний подросток. Комментируя происшествие, исполняющий обязанности начальника Управление по делам ГО и ЧС Александр Наумов предложил ряд мер по обеспечению безопасности на водоемах, среди которых усиление патрулирования водоемов, особенно в вечернее и ночное время, а также внутренняя проверка неблагополучных семей представителями социальных служб города.



Участники заседания обсудили профилактику предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. С начала 2017 года произошло 80 ДТП с участием детей, причем в двух случаях – со смертельным исходом. Инспектор пропаганды полка ДПС ГИБДД России по городу Ростову-на-Дону Галина Высоцкая так прокомментировала профилактические меры:



—Мы регулярно проводим целевые мероприятия и акции по профилактике ДТП с участием детей-пассажиров. С начала текущего года нами было



проведено 77 мероприятий по профилактике предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.



Основной причиной ДТП Галина Высоцкая назвала пренебрежение правилами и отрицательный пример взрослых.



— Мы проводим беседы с будущими мамами в женских консультациях, с родителями в роддомах, на родительских собраниях в дошкольных и образовательных учреждениях, где демонстрируем видеоролики с социальной рекламой, — отметила инспектор пропаганды.



О необходимости разговора с родителями высказался также руководитель общественной организации «Молодые медики Дона» Роман Поликарпов:



— Без родительского сообщества ситуацию изменить сложно, — убежден Роман Поликарпов, — Многие мамы ищут информацию в интернете, в социальных сетях, но информации, связанной с профилактикой детского травматизма немного.



В помощь родителям юных ростовчан детская поликлиника №17 разработала памятку, в которой указано 10 правил по обеспечению безопасности ребенка, причем доступна она и в электронном виде на сайте городской администрации. Кроме того, было отмечено, что сейчас ведется работа по организации информирующих СМС-рассылок об участившихся случаях гибели и травм среди несовершеннолетних, чтобы привлечь внимание горожан к проблеме.



В ходе заседания комиссией был выдвинут ряд предложений по усилению контроля над безопасностью детей и подростков. Среди прочего была отмечена необходимость широкомасштабной информационной кампании, поддержки среди общественных объединений и наглядной агитации.