В 2017 году в Ростове закупят 25 автобусом на газомоторном топливе





В Ростове в 2017 году планируется закупить 100 новых автобусов, 25 из них будут работать на газомоторном топливе.



Одну из таких моделей, предлагаемых к продаже, представил заместитель генерального директора по продаже и сервису ПАО «КамАЗ» Сергей Афанасьев. По его словам, газ, на котором работает пассажирский транспорт, не только экономичен и безопасен, но и меньше загрязнет окружающую среду.

- Главное свойство используемого компримированного природного газа – это то, что он не взрывается при аварии. Именно поэтому его используют в коммунальной технике и в пассажирском транспорте, - рассказал Сергей Афанасьев. – Восемь баллонов с газом помещаются на крыше автобуса. Внутри ёмкости металлические, а сверху у них композитный материал, которые делает их очень устойчивыми к повреждениям.



11 марта модель протестировал глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв. Представители компании продемонстрировали главе и его помощникам и другие особенности транспорта. Так, наклон кузова в сторону дверей во время остановки обеспечивает удобную посадку-высадку пассажиров, что сокращает время прохождения маршрута. Вместимость автобуса – 106 человек, 25 посадочных мест, а также места для пассажиров с ограниченными возможностями.

- В этом году у нас стоит задача по приобретению 100 автобусов и в следующем году уже в первом квартале планируется закупить ещё столько же. Из этого количества 25 % автобусов будут приобретаться на газомоторном топливе, - сообщил Виталий Кушнарёв. – Сегодня мы смогли оценить преимущества этой модели, а дальше поставщик уже будет определяться по конкурсу.



По словам главы на эти цели в 2017 году направят 1 млрд 100 млн руб. Из них 700 млн руб. будет выделено из бюджета области и 400 млн. руб. из средств муниципалитета. Такую же сумму планируется потратить и в следующем году.



Параллельно с закупками транспорта ведётся строительство автоматических газонаполнительных компрессорных станций. В этом году планируется построить минимум две заправочные станции. Как раз для заправки автобусов, эксплуатирующихся на газу.