Утверждён календарь выходных дней в 2018 году





В 2018 году россияне будут отдыхать на два дня больше, чем в 2017. Правительственная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переносов выходных дней, предложенный Министерством труда и соцзащиты.



С учётом переносов выходных дней, совпадающими с нерабочими праздничными днями, жители страны будут отдыхать 8 дней в январе, по три дня в феврале, июне, ноябре и по четыре дня на мартовские и майские праздники.



Выходными окажутся следующие дни:

– с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;

– с 23 по 25 февраля;

– с 8 по 11 марта;

– с 29 апреля по 2 мая;

– 9 мая;

– с 10 по 12 июня;

– с 3 по 5 ноября.



При этом три субботы в 2018 году станут рабочими: 28 апреля, 9 июня, 29 декабря.



Отметим, что перенос выходных и праздничных дней является требованием законодательства.