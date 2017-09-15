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Утверждён календарь выходных дней в 2018 году

Утверждён календарь выходных дней в 2018 году

В 2018 году россияне будут отдыхать на два дня больше, чем в 2017. Правительственная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переносов выходных дней, предложенный Министерством труда и соцзащиты.

С учётом переносов выходных дней, совпадающими с нерабочими праздничными днями, жители страны будут отдыхать 8 дней в январе, по три дня в феврале, июне, ноябре и по четыре дня на мартовские и майские праздники.

Выходными окажутся следующие дни:
– с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
– с 23 по 25 февраля;
– с 8 по 11 марта;
– с 29 апреля по 2 мая;
– 9 мая;
– с 10 по 12 июня;
– с 3 по 5 ноября.

При этом три субботы в 2018 году станут рабочими: 28 апреля, 9 июня, 29 декабря.

Отметим, что перенос выходных и праздничных дней является требованием законодательства.

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