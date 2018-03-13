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Ураганный ветер в ближайшие дни прогнозируется в Ростове

Ураганный ветер в ближайшие дни прогнозируется в Ростове
Фото: Kursktv.ru

В Ростове с 16 по 18 марта ожидается ураганный ветер. По информации Ростовского гидрометцентра, в эти дни скорость ветра будет 13-18 м/с.

19 марта порывы ветра достигнут 15-20 м/с, ночью и утром - до 24 м/с. В эти же дни ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах города - гололедица.
- Возможны перехлесты и обрывы проводов, падение веток, деревьев и слабоукрепленных конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП и травм, - сообщили в Управлении ГО и ЧС Ростова.

Ростовчан просят соблюдать меры предосторожности. Необходимо убрать с открытых балконов вещи, которые могут быть подхвачены воздушным потоком, при скачках напряжения обесточить электроприборы. Автомобили не следует парковать под деревьями и рекламными щитами.

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