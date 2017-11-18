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Улица Станиславского в Ростове после дождя превратилась в «озеро»

Улица Станиславского в Ростове после дождя превратилась в «озеро»
Улица Станиславского в Ростове после дождя превратилась в «озеро». Лужа размером с небольшой водоем образовалась на участке между переулком Островского и проспектом Буденновским.

Примерная глубина рытвины достигает полуметра, что касается глубины, то она достигает нескольких местров. У «озера» есть и свой приток: лужа с улицы стекает внутрь, не переставая наполнять рытвину водой.

К слову, ранее сообщалось, что реконструкция улицы Станиславского приостановлена из-за изменений проектной сметы на 60%. Работы возобновятся не раньше декабря, когда будет утвержден план с внесенными изменениями.
Улица Станиславского в Ростове после дождя превратилась в «озеро»Улица Станиславского в Ростове после дождя превратилась в «озеро»Улица Станиславского в Ростове после дождя превратилась в «озеро»

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