Улица Станиславского в Ростове после дождя превратилась в «озеро»



Улица Станиславского в Ростове после дождя превратилась в «озеро». Лужа размером с небольшой водоем образовалась на участке между переулком Островского и проспектом Буденновским.



Примерная глубина рытвины достигает полуметра, что касается глубины, то она достигает нескольких местров. У «озера» есть и свой приток: лужа с улицы стекает внутрь, не переставая наполнять рытвину водой.



К слову, ранее сообщалось, что реконструкция улицы Станиславского приостановлена из-за изменений проектной сметы на 60%. Работы возобновятся не раньше декабря, когда будет утвержден план с внесенными изменениями.

