Театральную площадь в Ростове закроют для проезда с апреля





В Ростове Театральную площадь закроют для проезда с апреля. Здесь разместится фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу-2018.



С апреля будут отрабатываться новые схемы движения, в том числе для общественного транспорта, сообщает DonDay.ru. Временные маршруты разработаны в объезд Театральной площади, которая будет закрыта до конца мундиаля, то есть до начала июля.



Напомним, ранее сообщалось, что движение транспорта на Театральной площади будет перекрыто на месяц в июне. В дни проведения игр проезд будут закрывать от проспекта Кировского.