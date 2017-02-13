Суворовский терроризирует свора бездомных собак





В микрорайоне Суворовский завелась агрессивная свора бездомных собак. По словам местных жителей, животные уже не раз нападали на людей.

- Есть случаи укусов, нападений на домашних животных ,- рассказала корреспонденту Rostov.ru жительница микрорайона.- Собаки разрывали пакеты, с которыми люди шли из магазина, портили одежду.



Жители Суворовского разделились на два лагеря: одни требуют незамедлительно убрать бездомных собак, другие подкармливают их и собирают деньги на лечение и стерилизацию. За счет собранных средств неравнодушные люди стерилизовали уже трех собак.



Но при этом люди, которые уже столкнулись с агрессией бездомных собак, категорически против того, чтобы животных подкармливали. Потому что из-за этого их станет только больше.



Некоторые даже предлагают вызвать догхантеров, но большинство людей понимает, что такой вариант неприемлем. Всех собак необходимо отловить, стерилизовать и распределить по приютам.



По словам ростовчан, они пытались обратиться в администрацию, но ответа не получили. Сейчас они планируют собрать подписи и обратиться к депутатам городской Думы.

- Вопросы регулирования численности безнадзорных животных, обитающих на территории города, входят в компетенцию Городского центра управления численностью безнадзорных животных,- ответили Rostov.ru в мэрии.



В администрации также добавили, что поголовное уничтожение безнадзорных животных запрещено постановлением Правительства области. Согласно документу, регулирование численности безнадзорных животных осуществляется посредством применения метода отлова, стерилизации, вакцинации и выборочного возврата безнадзорных животных в прежнюю среду обитания.



Корреспонденту Rostov.ru посоветовали обратиться в городской центр безнадзорных животных по номерам, которые оказались недоступны.



Тем временем, на днях в Ростове едва не произошел несчастный случай: стая бездомных псов чуть не загрызла девушку, и лишь благодаря подоспевшему на помощь мужчине собак удалось прогнать.