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Суворовский терроризирует свора бездомных собак

Суворовский терроризирует свора бездомных собак

В микрорайоне Суворовский завелась агрессивная свора бездомных собак. По словам местных жителей, животные уже не раз нападали на людей.
- Есть случаи укусов, нападений на домашних животных ,- рассказала корреспонденту Rostov.ru жительница микрорайона.- Собаки разрывали пакеты, с которыми люди шли из магазина, портили одежду.

Жители Суворовского разделились на два лагеря: одни требуют незамедлительно убрать бездомных собак, другие подкармливают их и собирают деньги на лечение и стерилизацию. За счет собранных средств неравнодушные люди стерилизовали уже трех собак.

Но при этом люди, которые уже столкнулись с агрессией бездомных собак, категорически против того, чтобы животных подкармливали. Потому что из-за этого их станет только больше.

Некоторые даже предлагают вызвать догхантеров, но большинство людей понимает, что такой вариант неприемлем. Всех собак необходимо отловить, стерилизовать и распределить по приютам.

По словам ростовчан, они пытались обратиться в администрацию, но ответа не получили. Сейчас они планируют собрать подписи и обратиться к депутатам городской Думы.
- Вопросы регулирования численности безнадзорных животных, обитающих на территории города, входят в компетенцию Городского центра управления численностью безнадзорных животных,- ответили Rostov.ru в мэрии.

В администрации также добавили, что поголовное уничтожение безнадзорных животных запрещено постановлением Правительства области. Согласно документу, регулирование численности безнадзорных животных осуществляется посредством применения метода отлова, стерилизации, вакцинации и выборочного возврата безнадзорных животных  в прежнюю среду обитания.

Корреспонденту Rostov.ru посоветовали обратиться в городской центр безнадзорных животных по номерам, которые оказались недоступны.

Тем временем, на днях в Ростове едва не произошел несчастный случай: стая бездомных псов чуть не загрызла девушку, и лишь благодаря подоспевшему на помощь мужчине собак удалось прогнать.

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